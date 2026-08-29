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Изстрели и експлозии бяха чути в близост до летището в Ниамей, столицата на Нигер, съобщиха местни жители

Симеон Томов
Изстрели и експлозии бяха чути в близост до летището в Ниамей, столицата на Нигер, съобщиха местни жители
Изстрели и експлозии бяха чути в близост до летището в Ниамей, столицата на Нигер, съобщиха местни жители
Хора преминават по улиците на Ниамей (18.06.2026 г.). Снимка: АП.
Абиджан ,  
29.08.2026 07:17
 (БТА)

Изстрели и експлозии се чуха тази нощ в столицата на Нигер, Ниамей, в близост до военна база, намираща се до международното летище, която тази година е била атакувана два пъти от джихадисти, предаде Франс прес, позовавайки се на местни жители. 

"Има интензивна стрелба и експлозии в района на база 101 в Ниамей", заяви един от жителите пред АФП, което беше потвърдено от няколко други свидетели.

Нигер се управлява от близо три години от военна хунта, която се бори да сложи край на джихадистките нападения, които разтърсват страната.

Летището в Ниамей беше атакувано два пъти тази година от джихадисти - първо от групировката "Ислямска държава" през януари, а след това в края на юни от техните съперници от "Джамаат Нусрат ал Ислам уал Муслимин", крилото на терористичната организация "Ал Кайда" в региона на Сахел. 

И двете атаки бяха отблъснати от армията, но през юни загинаха 11 войници и двама цивилни.

/АГ/

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