Непал се нуждае от чуждестранна помощ в специализирани области след наводненията, отнели живота на близо 600 души, заяви непалският външен министър

Непал се нуждае от чуждестранна помощ в специализирани и технически области, в които страната не разполага с експертен опит, след опустошителното наводнение, което засегна хималайския район по границата с Китай, но не и в областта на дейностите по търсене и спасяване, заяви пред Ройтерс министърът на външните работи на Непал Шисир Кханал.

Срутването на част от ледник в сряда предизвика огромен поток от скали, лед, кал и отломки по речните системи в Хималаите, като отне живота на близо 600 души в Непал и Тибет, а над 2 000 все още са в неизвестност.

Кханал заяви, че Катманду се нуждае от чуждестранна помощ в области като спасяването на хора, заседнали в тунели, възстановяването на транспортните и комуникационните услуги на места, където мостовете са били разрушени, идентифицирането на труповете, извършването на ДНК тестове и съхранението на телата за по-дълъг период от време. "Вече сме отправили искания за такива специализирани услуги и техническа помощ в области, в които не разполагаме с достатъчен опит и технически знания", заяви късно снощи непалският външен министър.

Към огромните по площ съседи Индия и Китай, между които е заклещена бедната хималайска страна, са отправени искания за мостове от типа "Бейли", за да бъде възстановен възможно най-скоро транспортът и комуникациите в засегнатия от бедствието район, където вследствие на случилото се бяха разрушени десетки мостове.

Вчера Министерството на външните работи на Непал заяви, че Катманду може да се справи със спасителните операции самостоятелно и отхвърли чуждестранно участие.

Попитан за тази позиция на правителството, Кханал заяви, че няма нужда от помощ при общите операции по търсене ​и спасяване, които се извършват ​от непалски спасители. "Смятаме, че няма нужда от повтаряне в това отношение", каза той.