Близо 200 000 принудително депортирани лица са били върнати в Хаити през първите осем месеца на годината, съобщи ООН

Близо 200 000 души са били принудително върнати в Хаити през първите осем месеца на тази година, съобщи представител на ООН на вчерашното извънредно заседание на Съвета за сигурност, дни след като при брутално нападение на банда близо до столицата бяха убити почти 50 души, предаде Ройтерс.

Принудителното връщане засяга с най-малко 20 000 души повече, отколкото през същия период на миналата година, заяви на заседанието Индрика Ратвате, и. д. помощник-генерален секретар по хуманитарните въпроси.

Атаката в неделя вечер беше извършена няколко дни след като Хаити прие първия си депортационен полет от САЩ, откакто администрацията на американския президент Доналд Тръмп спечели съдебна битка, с която беше прекратен временният защитен статут на около 350 000 хаитяни.

В четвъртък в Хаити пристигна още един полет с мигранти от САЩ и Бахамските острови.

Ратвате докладва пред Съвета за сигурност на ООН заедно с Карлос Руис, ръководител на Интегрираната служба на ООН в Хаити, който предупреди, че без подобряване на сигурността усилията за напредък в подготовката за първите избори в страната от десетилетие насам остават "силно ограничени и уязвими към пречки".

Руис посочи, че сред 47-те души, загинали в неделя в планинското селище Кенскоф, близо до столицата Порт о Пренс, са три момчета и две момичета, като при атаката са били подпалени къщи, а хора, които са се опитвали да избягат, са били нападнати в църква.

"Този нов ‌разтърсващ случай ⁠е сурово напомняне за спешната необходимост от по-нататъшно укрепване на международната подкрепа за сигурността на Хаити", заяви Руис.

Дипломатите изтъкнаха, че нападението показва необходимостта от по-бързо разширяване на разгръщането на подкрепяните от ООН многонационални сили, на които е възложено да подпомагат полицията в борбата срещу бандите, които значително са разширили влиянието си през последните пет години.