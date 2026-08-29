Президентката на Венецуела Делси Родригес потвърди "историческото споразумение" със САЩ за петролните резерви

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес потвърди, че страната е подписала "историческо споразумение" за петрола със САЩ, като заяви, че "изразява най-искрена благодарност" към американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

"Венецуела обявява историческо споразумение с правителството на САЩ, което ще има значително влияние върху възраждането на нашата нация", се посочва в изявление, публикувано в социалните мрежи от Родригес.

Според нея споразумението предвижда "развитие на 17 стратегически находища с доказан потенциал от 65 милиарда барела петрол, инвестиции от над 100 милиарда долара и над 209 милиарда долара данъчни постъпления за държавата".

По-рано днес Тръмп обяви, че САЩ са си осигурили мажоритарен контрол над повече от 65 милиарда барела от доказаните петролни резерви на Венецуела. В изявлението на американския президент бяха посочени малко подробности относно структурата на споразумението, находищата или компаниите, както и относно това как САЩ ще упражняват мажоритарен контрол върху запасите, отбелязва Ройтерс.