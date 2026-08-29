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Президентката на Венецуела Делси Родригес потвърди "историческото споразумение" със САЩ за петролните резерви

Симеон Томов
Президентката на Венецуела Делси Родригес потвърди "историческото споразумение" със САЩ за петролните резерви
Президентката на Венецуела Делси Родригес потвърди "историческото споразумение" със САЩ за петролните резерви
Президентката на Венецуела Делси Родригес. Снимка: АП/ Ariana Cubillos
Каракас ,  
29.08.2026 04:14
 (БТА)

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес потвърди, че страната е подписала "историческо споразумение" за петрола със САЩ, като заяви, че "изразява най-искрена благодарност" към американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес. 

"Венецуела обявява историческо споразумение с правителството на САЩ, което ще има значително влияние върху възраждането на нашата нация", се посочва в изявление, публикувано в социалните мрежи от Родригес.

Според нея споразумението предвижда "развитие на 17 стратегически находища с доказан потенциал от 65 милиарда барела петрол, инвестиции от над 100 милиарда долара и над 209 милиарда долара данъчни постъпления за държавата". 

По-рано днес Тръмп обяви, че САЩ са си осигурили мажоритарен контрол над повече от 65 милиарда барела от доказаните петролни резерви на Венецуела. В изявлението на американския президент бяха посочени малко подробности относно структурата на споразумението, находищата или компаниите, както и относно това как САЩ ще упражняват мажоритарен контрол върху запасите, отбелязва Ройтерс. 

/СТ/

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