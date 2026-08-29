Съд в Еквадор осъди на пет години затвор бившия президент Ленин Морено по обвинения за подкуп, свързани със строителството на водноелектрическа централа

Еквадорски съд осъди на пет години затвор бившия президент Ленин Морено по обвинения по дело за подкуп, свързано със строителството на най-голямата водноелектрическа централа в страната, предаде Ройтерс, позовавайки се на властите.

Главната прокуратура започна разследването през март 2023 г., свързвайки Морено, членове на семейството му и местни и китайски бизнес партньори, включително бившия китайски посланик в столицата Кито, с предполагаема корупционна мрежа, свързана с изграждането на електроцентралата "Кока-Кодо Синклер", която започна да функционира през 2016 г. и оттогава постоянно прекъсва работа заради технически проблеми.

"Поведението на Ленин Морено съответства на повдигнатите от прокуратурата обвинения: престъплението подкуп, приписано на държавен служител", заяви съдия Мануел Кабрера, председател на съда, при произнасянето на присъдата.

Прокуратурата беше поискала присъди от над шест години за Морено и още 19 обвиняеми. Според данните на Главната прокуратура, между 2009 и 2018 г. китайската компания "Синохидро" е изплатила подкупи в размер на приблизително 76,1 милиона долара чрез фалшиви договори за консултантски услуги.

Разследващите твърдят, че средствата са били прехвърляни чрез банкови сметки в чужбина и фиктивни компании в офшорни зони към семейството и бизнес партньорите на Морено. Прокуратурата заяви, че Морено и неговите близки са получили над 1 милион долара, докато той е заемал поста вицепрезидент в периода 2007 до 2013 г.

Седемдесет и три годишният Морено отрича обвиненията, като твърди, че не е имал никакво участие в подписването или контрола върху договорите по проекта.

"Един съвет към прокурора: търсите на грешното място. Погледнете онези, които са подписали договорите, онези, които имаха навика да изискват подкупи - търсите на грешното място", заяви бившият президент по време на съдебно заседание.

Морено, който беше президент на Еквадор от 2017 до 2021 г., се завърна в страната от Парагвай, за да се изправи пред съда.