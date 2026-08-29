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Младежкото крило на "Алтернатива за Германия" се дистанцира от позицията на партията за излизане от еврозоната

Симеон Томов
Младежкото крило на "Алтернатива за Германия" се дистанцира от позицията на партията за излизане от еврозоната
Младежкото крило на "Алтернатива за Германия" се дистанцира от позицията на партията за излизане от еврозоната
Лидерът на "Поколение Германия" Жан-Паскал Хом и други членове на младежката организация в Гисен, провинция Хесен (29.11.2025 г.). Снимка: АП/ Martin Meissner
Берлин ,  
29.08.2026 02:26
 (БТА)

Младежкото движение на крайнодясната "Алтернатива за Германия" (АзГ) се дистанцира от отдавнашния призив на партията Германия да напусне еврозоната, като заявява, че вместо това иска реформи, които да отстранят недостатъците във валутната система, предаде ДПА. 

"Ние не искаме Германия да напусне еврозоната, а да се преодолеят съществуващите структурни недостатъци в системата на еврото", заяви пред в. "Билд" в коментар, публикуван вчера, Жан-Паскал Хом, председател на младежката организация "Поколение Германия". 

"Поколение Германия" трябва да приеме днес обща позиция по въпроса на федерален конгрес в Магдебург, провинция Саксония-Анхалт. В проект на изявление се посочва, че еврото е укрепило европейския единен пазар, но има "структурни недостатъци", и се призовава за реформи, които да подобрят стабилността, без да се жертва икономическото единство на Европа. 

"Алтернатива за Германия", основана през 2013 г. като евроскептична партия, призова по време на предизборната си програма през 2025 г. Германия да напусне еврозоната. 

Хом, който е и член на федералният съвет на АзГ, се разграничава от лидерката на партията Алис Вайдел и по въпроса за миграцията. Докато Вайдел призова Германия да напусне Шенгенското пространство, Хом смята, че страната трябва да остане част от него. 

"Поколение Германия" беше създадена миналата година като новата младежка организация на "АзГ", след като партията разпусна предишното си младежко крило - "Млада алтернатива" 

 

 

/СТ/

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