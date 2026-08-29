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Хиляди хора се събраха на шествие във Вашингтон, за да се противопоставят на ограниченията на избирателните и гражданските права

Симеон Томов
Хиляди хора се събраха на шествие във Вашингтон, за да се противопоставят на ограниченията на избирателните и гражданските права
Хиляди хора се събраха на шествие във Вашингтон, за да се противопоставят на ограниченията на избирателните и гражданските права
Демонстрацията, водена от Ал Шарптън (в центъра) и други известни правозащитници, се насочва от Мемориала на Линкълн към Мемориала на Мартин Лутър Кинг във Вашингтон (28.08.2026 г.). Снимка: АП/ Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон ,  
29.08.2026 01:51
 (БТА)

Повече от шест десетилетия, след като Мартин Лутър Кинг застава на стъпалата на Мемориала на Линкълн и обявява мечтата си за една по-справедлива Америка, хиляди хора се събраха днес във Вашингтон, за да предупредят, че избирателните права и другите свободи, за които той се е борил и за които е загинал, отново са застрашени, предаде Ройтерс. 

Лидерите на движения за граждански права повториха същите искания, които той отправи от стъпалата на Мемориала на Линкълн преди две и половина поколения - че борбата за равенство все още не е приключила. 

Събитието, под наслов "Поход към Вашингтон 2026: Защита на правото на глас", привлече няколко хиляди души в Националния парк, сред които членове на профсъюзи, студенти, членове на организации на чернокожи (братства и други) и участници от всички възрасти, пристигнали от цялата страна. 

Демонстрацията се провежда след като Върховният съд на САЩ отслаби ключова разпоредба от Закона за избирателните права, което предизвика поредица от битки за преразпределение на избирателните райони в южните щати, като щатските законодателни органи, ръководени от републиканците, действаха бързо - в някои случаи в рамките на дни - за да преначертаят картите на конгресните избирателни райони навреме за междинните избори през ноември. 

Събитието беше организирано от неправителствената организация "Националната мрежа за действие" на активиста Ал Шарптън и мозъчния тръст "Институт "Дръм Мейджър" на Мартин Лутър Кинг Трети и съпругата му, Арндреа Уотърс Кинг, съвместно с над 90 партньорски организации от местните общности, включително Националната асоциация за съдействие на напредъка на цветнокожите (NAACP) и Националната градска лига.

"Да защитим правото на глас означава да защитим основите на нашата демокрация", заяви Мартин Лутър Кинг Трети в изявление. "Шестдесет и три години след като баща ми застана пред Мемориала на Линкълн, ние сме призовани да маршируваме отново - не само в памет, но и с конкретни действия". 

Според организаторите целта на шествието е "да се противопостави на системното ограничаване на гражданските права в този критичен момент", като се има предвид усилията на президента Доналд Тръмп да ограничи гласуването по пощата, да отслаби антидискриминационните мерки за защита в цялата федерална администрация и да промени коренно същността на гражданските права. 

В събитието се включиха представители на Демократическата партия на САЩ, сред които сенаторът от щата Върмонт Бърни Сандърс, членът на Камарата на представителите от щата Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес и лидерът на демократичното малцинство в Камарата на представителите на САЩ Хаким Джефрис. 

 

/СТ/

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