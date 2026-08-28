ПАП: Полското правителство прие проектобюджет за 2027 г. със заложен растеж на брутния вътрешен продукт от 3%

Полското правителство официално прие проектобюджета за 2027 г., съобщи министърът на икономиката и финансите Анджей Домански на пресконференция днес, предаде Полската агенция по печата (ПАП).

Според макроикономическите прогнози на правителството растежът на брутния вътрешен продукт на Полша ще достигне 3% през следващата година, с което ще продължи периодът на силен икономически растеж. Същевременно средногодишната инфлация се очаква да се забави до 2,8%.

„Прогнозираме, че през следващата година полската икономика ще продължи да се разраства със сравнително висок темп, като растежът ще достигне 3%“, каза Домански и добави, че регистрираната безработица се очаква да бъде 6% в края на 2027 година.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)