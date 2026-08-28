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Отричането на правото на Израел да съществува трябва да бъде обявено за престъпление, заяви водачът на евреите в Германия

Владимир Сахатчиев
Отричането на правото на Израел да съществува трябва да бъде обявено за престъпление, заяви водачът на евреите в Германия
Отричането на правото на Израел да съществува трябва да бъде обявено за престъпление, заяви водачът на евреите в Германия
Човек развява израелско знаме пред Бранденбургската врата по време на демонстрация в подкрепа на Израел в Берлин, 2 октомври 2024 г. (AP Photo/Markus Schreiber)
Берлин,  
28.08.2026 19:10
 (БТА)
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Централният съвет на евреите в Германия настоява правителството на канцлера Фридрих Мерц да криминализира отричането на правото на Израел да съществува, предаде ДПА.

Председателят на организацията Йозеф Шустер заяви в публикувано днес интервю за ДПА, че отричането на това право е равносилно на "призоваване за унищожение на Еврейската държава Израел".

По думите му след нападението от 7 октомври 2023 г. в обществото са започнали да се разпространяват подобни възгледи и "вече е все по-очевидно, че по този начин се отваря широка врата за насаждане на омраза под маската на антиционизма".

На 7 октомври 2023 г. палестински бойци извършиха изненадващо нападение срещу Израел от ивицата Газа, при което убиха над 1200 души, най-кървавия ден в историята на Израел след независимостта. Израелската армия отговори с масирана война срещу Газа, която доведе до много жертви от палестинска страна.

Шустер обяви подкрепата си за инициатива на горната камара на германския парламент, Бундесрата, отричането на правото на Израел да съществува да стане престъпление.

"Федералното правителство сега е призвано да подготви подобен законопроект в съответствие с конституцията", посочи Шустер. "Обявеното разглеждане на инициативата на Бундесрата е първа стъпка, която трябва да бъде последвана от конкретни действия."

Правителството обаче е резервирано към инициативата на Бундесрата. В свое становище то заяви, че ще разгледа предложението за закон, но предупреди, че измененията в Наказателния кодекс, които иска да внесе Бундесратът, крият "значителен риск от конституционна гледна точка".

Проектозаконът, внесен от провинция Хесен (Бундесратът е място за представителство на федералните провинции на Германия), предвижда наказание затвор до пет години или глоба за всекиго, който публично отрече правото на Израел да съществува или призовава за унищожението му.

Това ще се смята за престъпно деяние само ако е направено по начин, който да "пропагандира извършването на насилствени антисемитски действия или произвол".

 

 

/НС/

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