АНП: Служителите по сигурността на летище "Схипхол" ще прекъсват работа днес и утре в знак на протест срещу високата си натовареност

Служителите по сигурността на летище "Схипхол" ще проведат във вторник и сряда първите си акции с прекъсване на работа като израз на недоволство от високата си трудова натовареност, съобщават профсъюзите Еф Ен Ве и Се Ен Ве. Във вторник ще има три прекъсвания по 15 минути – в 10:00, 14:00 и 19:00 часа. В сряда ще има пет акции от по 15 минути: в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 19:00 часа.

Според Еф Ен Ве „акциите могат да повлияят на движението на пътниците в летище "Схипхол". Въпреки това са постигнати споразумения с летището и охранителните фирми относно минималния брой персонал и безопасното прекъсване на работата. „При извънредни ситуации безопасността винаги е на първо място и акцията може да бъде преустановена“, съобщава синдикатът в прессъобщение.

Ръководителят на Еф Ен Ве Серда Карабулут очаква проверката на пътниците на контролно-пропускателните пунктове да бъде преустановена по време на обявените периоди. Това важи и за проверките на товарните превозни средства. Минимален състав ще е ангажиран с обработката на багажите, така че да може да се реагира незабавно, ако бъдат открити потенциално опасни материали.

Съвети към пътниците

Летище "Схипхол" съветва пътниците да не пристигат на летището по-рано от нужното. „Правим всичко възможно, за да ограничим до минимум последствията за пътниците и все пак да им осигурим приятно начало на пътуването. Препоръчваме на пътниците да спазват времето за пристигане, посочено от авиокомпанията им. То остава непроменено: обикновено два часа преди европейски полет и три часа преди междуконтинентален полет“, съобщи говорителка на летището. Авиокомпанията Ка Ел Ем не желае да коментира.

Профсъюзите искаха да обявят стачките едва няколко часа по-рано, за да постигнат максимален ефект. След консултации със летище "Схипхол" и охранителните фирми те се отказаха от това с оглед на безопасността. „Това е и с оглед на по-нататъшните развития, ако предприемем по-мащабни действия. Тогава безопасността също трябва да остане на първо място.“

По-рано тази година летище "Схипхол" намали броя на фирмите за охрана от пет на три, за да има по-голям контрол върху предоставяните услуги. Но оттогава, според профсъюзите, охранителите се сблъскват с големи проблеми. Високата работна натовареност води до висок процент на отсъствия по болест, което допълнително увеличава натиска върху охранителите, които работят.

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