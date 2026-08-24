Нетаняху заяви, че Иран е "опитал да убие" един от синовете му

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран е "опитал да убие" един от двамата му синове, без да даде подробности кога се е случил предполагаемият заговор, кой син е бил набелязан или доколко близо е било изпълнението му, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че премиерът на Израел не е дал допълнителни подробности по случая.

"Току-що се случи нещо невероятно: Иран е посегнал на един от моите синове. Иран се е опитал да убие един от синовете ми", каза Нетаняху в интервю по телефона за израелската телевизия Канал 14.

Твърдението на Нетаняху подчертава засиленото напрежение от началото на войната срещу Иран, водена от САЩ и Израел, по време на която бяха убити върховният лидер аятолах Али Хаменей и други високопоставени ирански ръководители, посочва Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Нетаняху, чиято коалиция изостава в социологическите проучвания два месеца преди общите избори на 27 октомври, е направил това твърдение в интервю по телефона за израелския Канал 14 - консервативна медия, известна с благосклонното си отразяване на работата на правителството. С това той отговаря и на публикации в медиите, че една от израелските служби за сигурност е отказала да осигури охрана на политически съперник преди националния вот.

"Иран опита да убие един от моите синове и затова тази охрана не е лукс", изтъкна Нетаняху, без да даде допълнителни подробности колко скоро е било изпълнението на предполагаемия заговор.

Не е ясно също така за кой от синовете си говори израелският премиер. По‑големият му син Яир живее в американския щат Маями.

Засега няма коментар от иранската мисия към ООН в Ню Йорк, която не е отговорила още на искане на Ройтерс за повече информация относно обвинението.

Нетаняху заяви също, че е казал на шефа на израелската служба за сигурност "Шин Бет" Давид Зини, че на всеки кандидат за премиер трябва да бъде осигурена подходяща охрана.

Израелските медии съобщиха по‑рано, че Зини е отказал да осигури охрана за бившия началник на израелските въоръжени сили Гади Айзенкот и е казал на изборната комисия на страната, че няма заговор за посегателство срещу него.

Очаква се партията на Айзенкот да спечели най‑много места на изборите, въпреки че израелските правителства обикновено се формират чрез коалиции между няколко партии, а не чрез една партия, която печели мнозинство в парламента.