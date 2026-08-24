САЩ премахват Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма

Държавният департамент на САЩ премахна Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма, според изявление на американското финансово министерство - ход, който беше обявен по‑рано тази година, в очакване на оценка от Конгреса, предаде Ройтерс.

Определянето като държава, подкрепяща тероризма, води до ограничения върху американската външна помощ, износа на отбранителни продукти и определени финансови транзакции.

Днешното изявление премахна също така определянето на групировката, известна като „Фронт ан Нусра“ - разклонение в Сирия на „Ал Каида“, като глобална терористична структура.