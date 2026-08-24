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САЩ премахват Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма

Асен Георгиев
САЩ премахват Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма
САЩ премахват Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма
Хора минават в район край околностите на Дамаск, разрушен при обстрел. Снимка: АП/Omar Sanadiki
Вашингтон,  
24.08.2026 22:01
 (БТА)
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Държавният департамент на САЩ премахна Сирия от списъка на държавите, спонсори на тероризма, според изявление на американското финансово министерство - ход, който беше обявен по‑рано тази година, в очакване на оценка от Конгреса, предаде Ройтерс.

Определянето като държава, подкрепяща тероризма, води до ограничения върху американската външна помощ, износа на отбранителни продукти и определени финансови транзакции.

Днешното изявление премахна също така определянето на групировката, известна като „Фронт ан Нусра“ - разклонение в Сирия на „Ал Каида“, като глобална терористична структура.

/СХТ/

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