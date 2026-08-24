САЩ обещават на Сеул тясна координация по въпроса за Северна Корея и мира на полуострова, съобщава Йонхап

Южнокорейският външен министър Чо Хюн и държавният секретар на САЩ Марко Рубио са провели телефонен разговор и са се договорили да поддържат "тясна" комуникация и сътрудничество по отношение на ядрената програма на Северна Корея и усилията за запазване на мира на Корейския полуостров, предадоха Йонхап и Ройтерс, като се позовават на външното министерство на Южна Корея.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отбеляза в телефонния разговор с неговия южнокорейски колега необходимостта двете страни да поддържат тясна координация по въпроси, които са ключови за техния съюз, според Държавния департамент.

Рубио и южнокорейският външен министър Чо Хюн са обсъдили широк кръг въпроси, свързани със съюза, добави говорителят на Държавния департамент Томи Пигот в отделно изявление.

Първите дипломати са се договорили да продължат "тясната" комуникация и сътрудничество за справяне с ядрената програма на Северна Корея и за насърчаване на мира на Корейския полуостров, съобщава южнокорейското външно министерство.

Разговорът между външния министър Чо Хюн и държавния секретар на САЩ Марко Рубио се състоя, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро отказа да отговори на въпрос дали целта му при възобновяването на контактите със севернокорейския лидер Ким Чен‑ун е денуклеаризацията на Пхенян. Това породи опасения, че Съединените щати може да признаят Северна Корея за държава, притежаваща ядрено оръжие, посочва Йонхап.

Агенцията отбелязва, че в прессъобщението за разговорите министерството не посочва дали двамата дипломати са повторили ангажимента си за денуклеаризацията на Северна Корея, въпреки акцента, поставен от страните върху значението на сътрудничеството по севернокорейския ядрен въпрос.