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Лула да Силва и Флавио Болсонаро биха били с почти равни резултати при евентуален балотаж на президентските избори, показва ново проучване

Елена Инджева
Лула да Силва и Флавио Болсонаро биха били с почти равни резултати при евентуален балотаж на президентските избори, показва ново проучване
Лула да Силва и Флавио Болсонаро биха били с почти равни резултати при евентуален балотаж на президентските избори, показва ново проучване
Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва изнася реч по време на предизборен митинг в Сао Бернардо до Кампо, в щата Сао Пауло, Бразилия. 16 август 2026 г. (AP/Andre Penner)
Сао Пауло,  
25.08.2026 00:44
 (БТА)

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва и десният сенатор Флавио Болсонаро биха били с почти равни резултати при евентуален балотаж на президентските избори през октомври, показва проучване на „Нексус“, поръчано от финансовата институция „Бе Те Жи Пактуал“ и публикувано днес, предаде Ройтерс.

При симулиран втори тур Лула би получил подкрепата на 46% от избирателите срещу 45% за Болсонаро.

В проучване от 17 август той водеше пред Болсонаро с 47% срещу 44%.

При сценарий за първи тур сегашният президент би получил 41% от гласовете, следван от Болсонаро с 37%, Роналдо Каядо с 5%, Ренан Сантос с 3% и Ромеу Зема с 3%.

Предишното проучване показваше 41% подкрепа за Лула и 36% за Болсонаро на първия тур.

Ако на първия тур нито един кандидат не получи повече от 50% от действителните гласове, двамата кандидати с най-много гласове се класират за балотаж.

„Нексус“ е анкетирала 2006 души между 21 и 23 август. Допустимата грешка се равнява на 2 процентни пункта.

/ВА/

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