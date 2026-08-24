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АКП: Камбоджа ще бъде домакин на междупарламентарен диалог на АСЕАН за продоволствена и климатична сигурност

Александър Евстатиев
АКП: Камбоджа ще бъде домакин на междупарламентарен диалог на АСЕАН за продоволствена и климатична сигурност
АКП: Камбоджа ще бъде домакин на междупарламентарен диалог на АСЕАН за продоволствена и климатична сигурност
Изображение: БТА
Пномпен,  
24.08.2026 23:11
 (БТА)

Националното събрание на Камбоджа (долната камара на парламента) ще бъде домакин на двудневна среща на тема „Парламентарен диалог за продоволствена и климатична сигурност: Напредък по програмата на АСЕАН за отговорни инвестиции в храните, селското и горското стопанство“ на 25 и 26 август 2026 г., предаде камбоджанската новинарска агенция АКП. 

Събитието ще бъде организирано от Националното събрание в сътрудничество със Секретариата на Междупарламентарната асамблея на АСЕАН (AIPA) и с подкрепата на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФAO).

Срещата ще събере делегати, които ще присъстват лично и виртуално, включително членове на AIPA, камбоджански парламентаристи, организации на гражданското общество, национални и международни партньори за развитие, както и висши служители и представители на Министерството на земеделието, горите и риболова, Министерството на околната среда и Министерството на водните ресурси и метеорологията.

Чийм Йеап, първи заместник-председател на Народното събрание, ще председателства церемонията по откриването и ще произнесе встъпителна реч. 

Двудневното събитие ще включва четири основни сесии: Устойчиви на климатичните промени хранителни системи и отговорни инвестиции в селското стопанство; Напредък по програмата на АСЕАН за продоволствена сигурност: Разбиране на икономическите измерения на отговорното инвестиране; Укрепване на парламентарните действия и партньорствата между многостранните заинтересовани страни за продоволствена сигурност и климат; От диалог към действие: Ролята на парламентаристите в продоволствената сигурност, устойчивостта на климата и отговорното инвестиране.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АКП) 

/ВА/

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