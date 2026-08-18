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АНП: Глобите заради „Оземпик“ водят до заплаха от самоцензура, заяви Нидерландската асоциация на журналистите

Специално за БТА от Ива Тончева
АНП: Глобите заради „Оземпик“ водят до заплаха от самоцензура, заяви Нидерландската асоциация на журналистите
АНП: Глобите заради „Оземпик“ водят до заплаха от самоцензура, заяви Нидерландската асоциация на журналистите
Снимка: Marcus Brandt/dpa via AP
Амстердам,  
18.08.2026 11:35
 (БТА)

Нидерландската асоциация на журналистите  заедно с асоциацията на главните редактори, фонда за свобода на печата и Ен Де Пе, браншовата организация и издателски съюз на националните и регионални новинарски медии и ежедневници, иска да проведе разговори с Инспекцията по здравеопазване и младежта. Повод за това са глобите, наложени от Инспекцията на различни вестници заради репортажите им за лекарството „Оземпик“ (Ozempic).

„Недоволството и тревогата относно тези глоби се споделят от много хора в сектора“, казва секретарят на Нидерландската асоциация на журналистите Томас Брунинг. „Това е тревожно развитие, което може да доведе до „заплашителен ефект“ върху работата на журналистите, чиято основна цел е да информират добре обществеността. Те се чувстват възпрепятствани от тези сериозни глоби да пишат статии, което създава риск от възникване на своеобразна самоцензура по отношение на отразяването на лекарствата.“

Вестник „Финансиеле Дагблад“ съобщи във вторник за значителни глоби, наложени на ежедневниците „Ен Ер Се“, „Волкскрант“, „Aлгемейн Дагблад“ и „Телеграф“. Според Инспекцията по лекарствата вестниците са направили публична реклама на лекарството в своите статии, а това е забранено от Закона за лекарствата.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и АНП)

/ЛМ/

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