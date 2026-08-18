Военно летище в Северозападна Сирия стана обект на атаки от неидентифицирани летателни апарати

Неидентифицирани летателни апарати нанесоха удари днес по военно летище, изведено от експлоатация в Северозападна Сирия, където се намират сили на сирийското Министерство на отбраната, заяви представител на сирийските служби за сигурност, цитиран от Франс прес.

"Рано тази сутрин неидентифицирани летателни апарати бомбардираха военното летище Абу Духур в провинция Идлиб", посочи представителят.

Трима представители на сирийските въоръжени сили уточниха, че при атаката са били ударени пистата и складови съоръжения на летището.

Летището, по което бяха нанесени значителни щети по време на сирийската гражданска война, беше изведено от експлоатация през 2012 г. и в момента е охранявано от силите на Министерството на отбраната. То беше контролирано от силите на Башар Асад от края на 2018 г., след като бунтовнически фракции и джихадисти завладяха голяма част от провинция Идлиб през 2015 г.

На този етап няма информация за загинали или пострадали при атаката, чийто извършител остава неизвестен.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) отказаха да коментират информацията за нападението.

Израел нанесе стотици удари по Сирия, след като коалиция от ислямистки групировки свали от власт президента Башар Асад през 2024 г.

Северозападната част на страната също стана обект на атаки на международната антиджихадистка коалиция, оглавявана от САЩ, която се бореше срещу групировката "Ислямска държава". Понастоящем Сирия е част от тази коалиция, припомня АФП.