Украйна каза, че е свалила 111 от 147-те дрона, с които Русия я е атакувала тази нощ

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 111 от 147-те дрона, с които Русия я е атакувала тази нощ, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Въоръжените сили на Украйна в приложението Телеграм.

От 18:00 ч. местно време (също и българско) вчера руските сили са атакували със 147 щурмови дрона, включително от типа "Шахед" (и с реактивни двигатели), "Гербера" и "Пародия".

Те са били насочени към украинската територия от Курск, Орел, Милерово и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от временно окупираните теротирии в Донецка област и от анексирания през 2014 година Кримски полуостров, уточнява Укринформ.

Според предварителни данни към 8:00 ч. тази сутрин противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 111 дрона в северната, южната и източната част на страната.

Удари на руски дронове са регистрирани на 19 места, докато отломки са паднали на три локации. Руските нападения продължават и в момента, отбелязва Укринформ.