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Украйна каза, че е свалила 111 от 147-те дрона, с които Русия я е атакувала тази нощ

Иво Тасев
Украйна каза, че е свалила 111 от 147-те дрона, с които Русия я е атакувала тази нощ
Украйна каза, че е свалила 111 от 147-те дрона, с които Русия я е атакувала тази нощ
Украински военнослужещ оглежда свален дрон на руските сили "Шахед" на неназовано място в Украйна, 14 ноември 2024 г. Снимка: АП/Efrem Lukatsky
Киев,  
18.08.2026 09:30
 (БТА)
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Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 111 от 147-те дрона, с които Русия я е атакувала тази нощ, предаде Укринформ, като се позова на публикация на Въоръжените сили на Украйна в приложението Телеграм.

От 18:00 ч. местно време (също и българско) вчера руските сили са атакували със 147 щурмови дрона, включително от типа "Шахед" (и с реактивни двигатели), "Гербера" и "Пародия".

Те са били насочени към украинската територия от Курск, Орел, Милерово и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от временно окупираните теротирии в Донецка област и от анексирания през 2014 година Кримски полуостров, уточнява Укринформ.

Според предварителни данни към 8:00 ч. тази сутрин противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 111 дрона в северната, южната и източната част на страната.

Удари на руски дронове са регистрирани на 19 места, докато отломки са паднали на три локации. Руските нападения продължават и в момента, отбелязва Укринформ.

/ИТ/

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