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Бразилският президент Лула да Силва е изправен пред съдебен иск преди изборите заради карнавала в Рио де Жанейро

Денис Киров
Бразилският президент Лула да Силва е изправен пред съдебен иск преди изборите заради карнавала в Рио де Жанейро
Бразилският президент Лула да Силва е изправен пред съдебен иск преди изборите заради карнавала в Рио де Жанейро
Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва говори по време на предизборен митинг за президентска кампания в Сао Бернардо до Кампо, Бразилия, 16 август 2026 г. Снимка: AП/Andre Penner
Бразилия,  
18.08.2026 09:20
 (БТА)

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва е изправен пред съдебно оспорване в началото на предизборната кампания заради карнавално шествие, посветено на него, предаде ДПА.

Висшият избирателен съд на Бразилия е приел за разглеждане жалба срещу Лула, съобщиха бразилски медии вчера. Либералната опозиционна партия „Ново“ обвинява президента, че неправомерно е използвал финансираното с публични средства шествие на световноизвестния карнавал в Рио де Жанейро за собствена политическа реклама.

Осемдесетгодишният Лула се бори за четвърти президентски мандат на изборите през октомври като кандидат на лявата Партия на трудещите се.

По време на шествието през февруари школата по самба „Академикос де Нитерой“ (Academicos de Niteroi) представи пътя на Лула от металург до президент на най-голямата икономика в Латинска Америка. Огромна фигура на Лула с вдигнат юмрук беше пренесена през Самбодрома в Рио де Жанейро.

Според медийни публикации лидерът на „Ново“ Едуардо Рибейро е заявил, че шествието не е било просто съвпадение или спонтанна проява на политическа подкрепа, а е включвало милиони реали публично финансиране за школа по самба, чието представяне е била посветено тематично на Лула.

Рибейро написа в Екс и че „мегаломанията на политик, който смята, че е по-голям от Бразилия, и организира парад, достоен за комунистически диктатор“, може да доведе до лишаването му от правото да се кандидатира на изборите.

Според бразилската програма на Си Ен Ен президентът разполага с пет дни, за да отговори на обвиненията.

Още по време на карнавала опозиционни партии безуспешно се опитаха да спрат шествието заради твърдения, че то представлява преждевременна предизборна агитация. Съгласно бразилското законодателство предизборна агитация в полза на даден кандидат е разрешена едва след официалното издигане на кандидатурата му. По това време Лула все още не беше официално определен за кандидат.

Президентските избори трябва да се произведат на 4 октомври. Десният политик Флавио Болсонаро, син на осъдения бивш президент Жаир Болсонаро, е смятан за основния съперник на Лула.

/ИТ/

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