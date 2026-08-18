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Девет е броят на пострадалите при вчерашните руски атаки срещу украинската Одеска област; сред тях има две деца, обяви областният управител

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Девет е броят на пострадалите при вчерашните руски атаки срещу украинската Одеска област; сред тях има две деца, обяви областният управител
Девет е броят на пострадалите при вчерашните руски атаки срещу украинската Одеска област; сред тях има две деца, обяви областният управител
Илюстративно изображение: бомбоубежище в украинската Одеска област, 19 юни 2024 г. Снимка: Милена Стойкова/БТА (АК)
Одеса,  
18.08.2026 08:46
 (БТА)

Девет е броят на пострадалите, в това число две 16-годишни деца, при въздушните атаки на руските сили в течениe на вчерашния ден в украинската Одеска област, обяви председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Телеграм.

Медицинска помощ е оказана на всички, шестима са настанени в болница, уточни Кипер.

Атаките в Одеска област бяха на няколко вълни през целия вчерашен ден, като са установени щети по гражданска инфраструктура, каза областният управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.

/ИТ/

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