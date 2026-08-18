Девет е броят на пострадалите при вчерашните руски атаки срещу украинската Одеска област; сред тях има две деца, обяви областният управител

Девет е броят на пострадалите, в това число две 16-годишни деца, при въздушните атаки на руските сили в течениe на вчерашния ден в украинската Одеска област, обяви председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Телеграм.

Медицинска помощ е оказана на всички, шестима са настанени в болница, уточни Кипер.

Атаките в Одеска област бяха на няколко вълни през целия вчерашен ден, като са установени щети по гражданска инфраструктура, каза областният управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.