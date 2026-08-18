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ОБНОВЕНА Украински дрон порази склад на "Уайлдберис" край Москва; атаката тази нощ срещу руската столица е най-мащабната от 2 г. насам, каза кметът

Иво Тасев, Алексей Маргоевски
Украински дрон порази склад на "Уайлдберис" край Москва; атаката тази нощ срещу руската столица е най-мащабната от 2 г. насам, каза кметът
Украински дрон порази склад на "Уайлдберис" край Москва; атаката тази нощ срещу руската столица е най-мащабната от 2 г. насам, каза кметът
Илюстративно изображение: разрушения в Московска област след руски удар с дрон, 18 юни 2026 г. Снимка: Каналът в приложението Телеграм на губернатора на Московска област Андрей Воробьов чрез АП
Москва,  
18.08.2026 06:39 | ОБНОВЕНА 18.08.2026 07:21
 (БТА)
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Украински дрон порази тази нощ склад на най-голямата руска компания за онлайн търговия "Уайлдберис", който се намира близо до столицата Москва, предаде Ройтерс, като се позова на публикация в приложението Телеграм на губернатора на Московска област Андрей Воробьов.

Ръководителят на местната власт добави, че е избухнал пожар, който е бил потушен.

Дронове са нанесли щети и по сгради, включително къщи, жилищни блокове, магазини и електроцентрали, заяви Воробьов.

Според постъпили досега информации са ранени най-малко трима души.

Същевременно нападението срещу района на Москва тази нощ е било най-мащабното от две години насам, заяви кметът Сергей Собянин. 

Според неговата информация от снощи до 5:00 ч. тази сутрин местно време (също и българско) украинските сили са насочили срещу столицата и областта 620 дрона, като 180 от тях са унищожени.

"На местата на паднали отломки работят службите за извънредни ситуации", отбеляза кметът в официалния си канал в приложението "Макс", цитиран от ТАСС.

До този момент най-масираната украинска атака срещу Москва и областта е била в нощта на 15 срещу 16 август тази година - тогава към столицата са летели 600 дрона, 201 от които са били свалени.

/АМ/

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