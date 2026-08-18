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Германски съд ще се произнесе днес по дело срещу трима украинци, обвинени в заговор за саботаж на куриерска фирма

Алексей Маргоевски
Германски съд ще се произнесе днес по дело срещу трима украинци, обвинени в заговор за саботаж на куриерска фирма
Германски съд ще се произнесе днес по дело срещу трима украинци, обвинени в заговор за саботаж на куриерска фирма
Снимка: БТА
Щутгарт,  
18.08.2026 07:03
 (БТА)
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Предвидено е германски съд да произнесе днес присъдата си по дело срещу трима украинци, обвинени в заговор за атаки срещу куриерска фирма в Германия по поръчка на Русия, предаде ДПА.

Прокуратурата обвинява мъжете, на възраст 22, 25 и 30 години, в шпионаж и заговор за извършване на палежи по поръчка на руска разузнавателна служба.

Тримата бяха арестувани през май миналата година в Кьолн и Констанц в Германия, както и в швейцарския кантон Тургау. Те са обвинени в участие в заговор за саботаж, насочен срещу транспортната мрежа на куриерска фирма.

Прокуратурата заяви пред Висшия регионален съд в Щутгарт, че по заповед на руска разузнавателна служба през март миналата година мъжете са изпратили в Украйна чрез украинската пощенска служба две пратки с проследяващи устройства, с цел да разберат маршрутите и транспортните процедури на куриерската компания.

Според прокуратурата следващата стъпка е била да бъдат изпратени пратки, съдържащи запалителни устройства, които да се възпламенят по време на транспортирането. Плановете им са били разкрити, докато атаките все още са били в процес на подготовка.

Прокуратурата поиска наказания от две години и девет месеца до четири години и три месеца затвор, докато защитата пледира за оправдателна присъда.

Делото напомня на друг инцидент от 2024 г., когато пратка, превозвана по въздух, се възпламени в логистичен център на компанията Де Ейч Ел в Лайпциг. Служителите по сигурността смятат, че пратката е била поставена от наети от Русия хора, отбелязва ДПА.

/ИТ/

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