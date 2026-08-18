Две жертви при инцидент със стрелба в университет във Филипините, съобщиха местният кмет и ректорът на университета

site.btaДве жертви при инцидент със стрелба в университет във Филипините, съобщиха местният кмет и ректорът на университета
Кметът на южния филипински град Замбоанга заяви, че днес е имало инцидент със стрелба местния Университет "Атенео де Замбоанга", предаде Ройтерс.
И двете жертви са студенти в университета, като единият изглежда е стрелецът, каза кметът Химер Адан Оласо пред радио Ди Зет Ем Ем.
Ректорът на университета потвърди, че има две жертви след стрелба вътре в сградата.
/АМ/
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