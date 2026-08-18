Тръмп заяви, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е отговорил на приятелските му жестове

Само ден след като инструктира Пентагона "значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея" и нарече Северна Корея "незаплашителна и уважителна“ американският президент Доналд Тръмп каза днес, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е отговорил на приятелските му жестове, предаде Ройтерс.

Отношенията на Тръмп с Ким не са толкова голям приоритет, какъвто бяха по време на първия му мандат, когато двамата ръководители се срещнаха и си разменяха писма, но американският президент неведнъж е изразявал интерес от възобновяване на контактите със севернокорейския лидер.

Попитан от журналист в Овалния кабинет защо Ким все още не е отговорил на усилията му за възстановяване на диалога, Тръмп отговори: "Ами, той го направи". Американският лидер не даде повече подробности.

Служители на Белия дом и мисията на Северна Корея към ООН в Ню Йорк засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по темата

Тръмп инструктира в неделя Пентагона "значително да намали съвместните военни учения" със Сеул, аргументирайки се с отказа на Сеул да участва в действията на САЩ срещу Иран. Северна Корея осъжда съвместните учения между САЩ и Южна Корея като подготовка за война.

Южнокорейският президент И Дже-мьон нарече днес съвместните учения със САЩ чисто отбранителни, посочва Ройтерс.

Здравият съюз между САЩ и Южна Корея и независимата национална отбрана са взаимно допълващи се, каза южнокорейският лидер.