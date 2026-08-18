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Русия заплаши Великобритания с "последствия" заради украински удари с британски дронове дълбоко в руска територия

Алексей Маргоевски
Русия заплаши Великобритания с "последствия" заради украински удари с британски дронове дълбоко в руска територия
Русия заплаши Великобритания с "последствия" заради украински удари с британски дронове дълбоко в руска територия
Украински дрон "Чаклун" с голям обсег излита от подвижна релсова установка, 6 август 2026 г. Снимка: АР/ Dan Bashakov
Лондон,  
18.08.2026 05:05
 (БТА)
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Москва заплаши Великобритания с "последствия" след съобщения, че британски дронове са били използвани за първи път за нанасяне на удари по цели дълбоко в руска територия, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.

Украйна е използвала дронове, произведени от две британски компании, като част от така наречената кампания за "дълбоки удари", съобщи вестник "Сънди таймс".

Киев засили атаките си срещу Русия през тази година, като ракети с голям обсег и рояци от дронове все по-често нанасят удари по военната промишленост и енергийните съоръжения.

Ударите са насочени и срещу гигантските складове на "Уайлдберис" – най-голямата компания за онлайн търговия в Русия – като са изгорени стоки на стойност милиарди долари, което доближи войната до обикновените руснаци повече от четири години след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Руското посолство във Великобритания посочи вчера в изявление, че тези съобщения "потвърждават, че Лондон умишлено залага на ескалация на кризата в Украйна" и обвини Обединеното кралство, че "се стреми да ограничи Русия и да ѝ нанесе максимални щети с чужди ръце".

"Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които той ще трябва да отговаря", добавиха от посолството.

"Колкото по-дълбоко е участието на Великобритания в конфликта и колкото по-голяма е подкрепата ѝ за терористичната машина на Киев, толкова по-висока ще бъде цената, която ще плати“, казаха от посолството.

/АМ/

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