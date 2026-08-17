Италианският министър на отбраната заяви, че не разполага с данни за руска връзка с взрива в завода за боеприпаси в Колеферо

Италианското правителство не разполага с данни, които да сочат, че Русия стои зад експлозията от миналата седмица в завод за боеприпаси близо до Рим, заяви днес министърът на отбраната Гуидо Крозето, цитиран от Ройтерс.

Взривът е станал в четвъртък в завод на „КНДС Амо Италия“ (KNDS Ammo Italy) в Колеферо, югоизточно от Рим, след като пожарникари вече са били извикани на място заради възникнал пожар. Няма данни за пострадали.

Въпреки че правителството не е коментирало съобщенията, че заводът произвежда боеприпаси за Украйна, Крозето се опита да разсее спекулациите, че зад експлозията стои руски саботаж.

„Няма никакви данни, които да сочат, че това може да е нещо различно от вътрешен проблем“, заяви Крозето пред италианската информационна агенция Аднкронос.

Вестник „Република“ съобщи днес, че прокуратурата проверява възможни връзки с подобни инциденти в заводи за боеприпаси в България. Потърсени от Ройтерс, разследващите отказаха коментар.

Въпреки че разследването е образувано срещу неизвестен извършител за причиняване на тежко произшествие по непредпазливост, според изданието новата линия на разследването не изключва възможността за руски саботаж, съобщава РАИ.

Лидерът на опозиционната партия „Ационе“ Карло Календа, призова правителството, цитиран от Ройтерс, да информира парламента за случая, като заяви, че властите трябва възможно най-скоро да изяснят какво се е случило.

„Не можем да продължаваме да бъдем в неведение относно евентуална руска хибридна атака“, заяви Календа в публикация в социалните мрежи.

„КНДС“ (KNDS), френско-германската отбранителна компания, която притежава завода чрез подразделението си „КНДС Амо Италия“, съобщи, че обстоятелствата около инцидента продължават да се разследват.

Според уебсайта на компанията предприятието в Колеферо произвежда боеприпаси със среден и голям калибър за сухопътни и военноморски отбранителни системи, както и твърди ракетни горива за ракети носители.

Руското посолство в Италия не е коментирало инцидента.