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Тръмп каза, че САЩ не се стремят да удължат срока на Меморандума за разбирателство с Иран

Иво Тасев
Тръмп каза, че САЩ не се стремят да удължат срока на Меморандума за разбирателство с Иран
Тръмп каза, че САЩ не се стремят да удължат срока на Меморандума за разбирателство с Иран
Американският президент Доналд Тръмп говори в Овалния кабинет на Белия дом днес, 17 август 2026 г. Снимка: АП/Manuel Balce Ceneta
Вашингтон,  
17.08.2026 22:14
 (БТА)
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Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че САЩ не се стремят да удължат срока на Меморандума за разбирателство, който подписаха с Иран, предаде Ройтерс.

Техеран няма да се съгласи на онзи тип сделка, който е нужен според Тръмп, добави пред репортери държавният глава на САЩ.

Тръмп каза още, че лидерът на Северна Корея - Ким Чен-ун, е отговорил на жестовете му, след като американският президент е наредил на Пентагона да намали мащаба на започналите днес годишни съвместни военни учения с Южна Корея "Щит на свободата Улчи".

В Овалния кабинет президентът републиканец бе попитан защо Ким „не е отговорил на предложенията“ му. „Отговорил е“, каза Тръмп.

„Ким Чен Ун винаги се е отнасял с голямо уважение към мен. Срещали сме се многократно, два пъти по големи случаи - разговаряхме и прекарахме време заедно. Разбирам го. Той ме разбира“, каза Тръмп.

 

/ИТ/

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