Предполагаем руски дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и се взриви в поле

site.btaПредполагаем руски дрон навлезе във въздушното пространство на Молдова и се взриви в поле
Дрон, за който се предполага, че е излетял от Русия, е навлязъл във въздушното пространство на Молдова и се е взривил днес в поле, съобщи молдовската полиция, цитирана от ДПА.
Неидентифицираният безпилотен летателен апарат е паднал в район Щефан Вода в югоизточна част на страната, като е предизвикал малък пожар, съобщи полицията в приложението Телеграм. Не се съобщава за пострадали.
Експерти извършват оглед на мястото на падането. Украински медии съобщиха, че руски дрон „Бандерол“ се е отклонил от курса си, докато се е приближавал към украинския пристанищен град Одеса, и е пресякъл границата с Молдова.
Министерството на външните работи на Молдова категорично осъди нарушаването на въздушното пространство на страната, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.
Ведомството определи инцидента като сериозно нарушение на суверенитета на страната и предупреди за риска, който подобни ситуации представляват за сигурността на гражданите.
„Този инцидент представлява сериозно нарушение на суверенитета на Република Молдова и пряка заплаха за сигурността на нашите граждани. Подобни инциденти са неприемливи. Войната на Руската федерация срещу Украйна продължава да има преки последици за сигурността на Република Молдова“, се посочва в изявлението на Министерството на външните работи на Молдова.
/ИТ/
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