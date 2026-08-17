ННА: Командващият ливанските въоръжени сили се срещна с американския генерал, наблюдаващ спазването на прекратяването на огъня в Ливан

Командващият ливанските въоръжени сили генерал Рудолф Хайкал прие днес в кабинета си в Ярзе американския генерал Джоузеф Клиърфийлд, ръководеща комитет, следящ за спазването на прекратяването на огъня между Израел и "Хизбула", и придружаващата го делегация, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Разговорите бяха съсредоточени върху развитието на ситуацията в южната част на страната, мерките за сигурност, свързани с рамковото споразумение, и трудностите, пред които е изправена ливанската армия при изпълнението на своите задачи - на първо място продължаващите израелски нападения, както и извършваните от израелските окупационни сили дейности по разчистване с булдозери и разрушаване.

Двете страни подчертаха „значението на подкрепата за ливанската армия с оглед на задачите, които тя изпълнява в южната част на страната и в различни райони на Ливан“.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)