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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да се предаде, и заплаши да атакува Оман

Елена Инджева
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да се предаде, и заплаши да атакува Оман
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да се предаде, и заплаши да атакува Оман
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. 16 август 2026 г. Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон,  
17.08.2026 18:48
 (БТА)
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Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран трябва да се предаде, за да се сложи край на войната със САЩ, в контекста на застоя в преговорите между двете страни, предаде Ройтерс.

„Те трябва да вдигнат бялото знаме и да се предадат“, заяви Тръмп пред репортер на телевизия „Фокс Нюз“ по време на телефонно интервю.

Временното споразумение, постигнато през юни, предвиждаше „незабавно и трайно прекратяване на военните действия на всички фронтове“, но бързо загуби тежестта си, припомня Ройтерс. На 7 юли Тръмп заяви, че то е „приключило“, а седмица по-късно иранското външно министерство обяви, че споразумението е „преустановено“.

Съгласно Меморандума за разбирателство Иран и САЩ се ангажираха да преговарят за окончателно мирно споразумение в срок от най-много 60 дни, който можеше да бъде удължен по взаимно съгласие. То обхващаше и по-широки въпроси, включително съдбата на иранската ядрена програма.

Днес вече изтече 60-дневният срок от подписването на меморандума.

Отделно Оман и Иран водят преговори за постигане на споразумение, което да възстанови търговското корабоплаване през Ормузкия проток.

Преди началото на американско-израелските атаки срещу Иран в края на февруари през протока преминаваха 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

„Ако Оман ни се изпречи на пътя, ще го бомбардираме с пълна сила“, заяви Тръмп пред „Фокс Нюз“.

Спорът за контрола върху Ормузкия проток доведе до повишаване на цените на горивата и засили натиска върху Тръмп да сложи край на войната. Тя не се радва на широка обществена подкрепа в САЩ, което е от значение за предстоящите междинни избори в страната през ноември. На тях ще бъде определено коя партия ще контролира Конгреса на САЩ.

Тръмп уточни пред „Фокс Нюз“, че междинните избори не оказват влияние върху стратегията му спрямо Иран. „Междинните избори нямат нищо общо с начина, по който мисля“, каза той.

По-рано днес президентът написа в социалната си платформа Трут Соушъл следното: „Цел номер едно е и винаги ще бъде Иран да не може да разполага по никакъв начин с ядрено оръжие“.

Така Тръмп за пореден път посочи един от мотивите си за започването на войната, акцентира Ройтерс.

/ИТ/

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