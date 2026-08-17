Миналата година по света са били убити 350 хуманитарни работници, повече от половината от които - в Газа, обяви ООН

Миналата година по света са били убити 350 хуманитарни работници, повече от половината от които - в ивицата Газа, обяви днес Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси, цитирана от Франс прес.

Броят на жертвите все пак е малко под регистрираните през предходната 2024 г. 377 жертви.

Службата отбеляза в изявление, че през 2025 г. е бил поставен "мрачен рекорд" с общо 907 убити, ранени или отвлечени хуманитарни работници.

Сто осемдесет и шест от тях са намерили смъртта си в ивицата Газа. На второ място по брой жертви е Судан - 71.

От началото на тази година по света са били убити 82 хуманитарни работници. Деветдесет и седем техни колеги са били ранени, а 39 - отвлечени.

В изявлението се подчертава зловредната роля в Судан на военните дронове, които са причинили смъртта на 80% от цивилните жертви в Судан през първите четири месеца на тази година.