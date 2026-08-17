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ТПС: Незаконни бедуински постройки „задушават“ израелска военновъздушна база, предупреждава организация

Денис Киров
ТПС: Незаконни бедуински постройки „задушават“ израелска военновъздушна база, предупреждава организация
ТПС: Незаконни бедуински постройки „задушават“ израелска военновъздушна база, предупреждава организация
Снимка: ТПС
Йерусалим,  
17.08.2026 21:34
 (БТА)

Повече от 1000 постройки, определени като незаконно строителство, са установени в радиус от 500 метра от военновъздушната база "Неватим" в пустинята Негев, включително 117 на разстояние до 100 метра от оградата на базата, сочат данни, публикувани днес от организацията „Регавим“ (Regavim), цитирани от израелската новинарска агенция ТПС.

Данните пораждат опасения за сигурността около една от стратегическите военновъздушни бази на Израел.

Израелската организация с нестопанска цел „Регавим", която следи използването на земята, териториалното планиране и незаконното строителство, особено в Негев, Юдея и Самария, е установила наличието на 1038 бедуински постройки, разположени в няколко групи в близост до базата. От тях 117 се намират на разстояние до 100 метра от оградата, а 921 - между 100 и 500 метра от нея.

Военновъздушната база "Неватим" се намира в пустинята Негев, на около 15 километра югоизточно от Беер Шева.

„Близостта до оградата на базата е толкова голяма, че обитателите на незаконните постройки простират прането си на нея и връзват животни за нея“, заявиха от „Регавим“.

Констатациите идват на фона на опасения за сигурността в района като цяло. В доклад на държавния одитор на Израел от април, в който се описва определеното от него като беззаконие сред бедуинското население в Негев, се отбелязва увеличаване на случаите на стрелба в близост до базата, включително случаи, при които куршуми са достигали до самата база. При един от инцидентите е било повредено крило на самолет.

„Регавим“ призова министъра на отбраната, командващия Военновъздушните сили и правоприлагащите органи в южната част на страната да предприемат действия срещу незаконното строителство. Организацията определи застрояването като „задушаващ обръч около базата“, позовавайки се на констатациите на държавния контрольор за случаите на стрелба в района.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)

/ИТ/

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