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Бившият британски премиер Тони Блеър и Николай Младенов ще участват в срещата на Нетаняху и Къшнър в Израел

Габриела Иванова
Бившият британски премиер Тони Блеър и Николай Младенов ще участват в срещата на Нетаняху и Къшнър в Израел
Бившият британски премиер Тони Блеър и Николай Младенов ще участват в срещата на Нетаняху и Къшнър в Израел
Николай Младенов, който е върховният представител на Съвета за мир за Газа, 25 септември 2017 година. Снимка: AP/Adel Hana, File
Вашингтон,  
17.08.2026 12:16
 (БТА)
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Бившият британски премиер Тони Блеър и българският дипломат Николай Младенов ще участват в среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху и американския преговарящ Джаред Къшнър, предаде Асошиейтед прес.

Блеър и Младенов, който е върховният представител на Съвета за мир за Газа, ще се присъединят към Къшнър за разговорите с Нетаняху. 

Къшнър, който е зет на американския президент Доналд Тръмп, ще пристигне в Израел след разговори в Египет, където се срещна с лидера на "Хамас" Халил ал Хая. В разговорите участваха и представители на страните посредници Египет, Катар и Турция.

Посредниците се опитват да постигнат напредък по изпълнението на пътната карта за ивицата Газа, която предвижда разоръжаване на "Хамас" и другите палестински въоръжени групировки, изтегляне на израелските сили и предаване на управлението на палестински технократи.

Нетаняху отхвърли последния план на Тръмп за отблокиране на мирния процес. Израелският премиер заяви, че страната му няма да се изтегли от контролираните от нея около 60% от територията на ивицата Газа, докато "Хамас" не бъде напълно разоръжен.

По време на посещението си в Египет Къшнър се срещна и с президента Абдел Фатах ас Сиси. Според египетското президентство двамата са призовали Израел и "Хамас" да изпълнят задълженията си съгласно споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

През октомври 2025 г. Израел и "Хамас", с посредничеството на Египет, Катар, САЩ и Турция, постигнаха споразумение за прекратяване на огъня. Въпреки че най-интензивните бойни действия утихнаха, процесът по изпълнение на следващите етапи от договореностите остава в застой.

/ЛМ/

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