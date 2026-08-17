Израелският министър Итамар Бен-Гвир разкритикува намаляването на интензитета на израелските удари в ивицата Газа

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир разкритикува намаляването на интензитета на израелските удари в ивицата Газа, Асошиейтед прес.

Министър Бен-Гвир направи изявление в този смисъл по време на свое участие в подкаста на Ром Браславски - бивш заложник в Газа. Бен-Гвир и Браславски обсъдиха възстановяването на Израел след атаката на палестинското ислямистко движение “Хамас” на 7 октомври 2023 г.

„Не е тайна, че не съм съгласен с премиера“, заяви Бен-Гвир. „Мисля, че в Газа трябва да се извършва целенасочено елиминиране, като всяка вечер следва да се елиминират по 30-40 души. Не само тези, които представляват непосредствена заплаха – там има хора, които не заслужават да живеят. Те не трябва да живеят. Това не са хора”, каза още министърът.

Асошиейтед прес отбелязва, че политици като Бен-Гвир станаха популярни сред израелците след нападението на “Хамас” на 7 октомври 2023 г., когато бойци на движението убиха около 1200 израелци и отведоха 251 заложници в Газа.

Итамар Бен-Гвир, в качеството си на министър на националната сигурност, няма власт над израелската армия и не може да нарежда удари срещу Газа, но е смятан за един от най-влиятелните хора в Израел. Той има значителен контрол върху ключови части от апарата за сигурност на Израел, управлява израелските затвори и националната полиция.