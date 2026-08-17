Един загинал при свлачище в Южна Корея; проливните дъждове засегнаха южните райони на страната

Свлачище уби един човек и рани трима в Южна Корея, съобщиха местните медии, докато проливни дъждове засегнаха южните области на страната, предаде Ройтерс.

Свлачището засегна жилищна сграда в град Кодже, провинция Южен Кьонсан, затрупвайки първия етаж, съобщи информационната агенция Йонхап.

Спасители извадиха трима жители от сградата, но единият по-късно беше обявен за мъртъв в болницата.

Метеорологичната агенция на Южна Корея издаде предупреждения за проливни дъждове за южните части на страната, където на места са регистрирани до 800 мм дъжд, придружен от гръмотевици и мълнии.

В близост до град Пусан реките излязоха от коритата си и пътища бяха наводнени.

Около 100 жители разположения край Пусан Кодже бяха евакуирани поради риск от нови свлачища, съобщиха южнокорейските власти.