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Един загинал при свлачище в Южна Корея; проливните дъждове засегнаха южните райони на страната

Виктор Турмаков
Един загинал при свлачище в Южна Корея; проливните дъждове засегнаха южните райони на страната
Един загинал при свлачище в Южна Корея; проливните дъждове засегнаха южните райони на страната
Илюстративна снимка: АP Photo/Lee Jin-man
Сеул,  
17.08.2026 06:52
 (БТА)

Свлачище уби един човек и рани трима в Южна Корея, съобщиха местните медии, докато проливни дъждове засегнаха южните области на страната, предаде Ройтерс.   

Свлачището засегна жилищна сграда в град Кодже, провинция Южен Кьонсан, затрупвайки първия етаж, съобщи информационната агенция Йонхап.

Спасители извадиха трима жители от сградата, но единият по-късно беше обявен за мъртъв в болницата. 

 Метеорологичната агенция на Южна Корея издаде предупреждения за проливни дъждове за южните части на страната, където на места са регистрирани до 800 мм дъжд, придружен от гръмотевици и мълнии. 

В близост до град Пусан реките излязоха от коритата си и пътища бяха наводнени. 

Около 100 жители разположения край Пусан Кодже бяха евакуирани поради риск от нови свлачища, съобщиха южнокорейските власти.  

/ВТ/

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