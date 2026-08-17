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ЕС планира най-мащабен пакет от санкции срещу Русия през есента, заяви Кая Калас

Виктор Турмаков
ЕС планира най-мащабен пакет от санкции срещу Русия през есента, заяви Кая Калас
ЕС планира най-мащабен пакет от санкции срещу Русия през есента, заяви Кая Калас
Кая Калас, върховен представител на ЕС. Снимка: Ezra Acayan/Pool Photo via AP
Брюксел,  
17.08.2026 06:19
 (БТА)
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Европейският съюз възнамерява значително да разшири санкциите срещу Русия през следващите месеци, заяви върховният представител на ЕС Кая Калас пред германския вестник “Велт”, цитирана от Ройтерс.   

„Санкциите на ЕС вече струваха скъпо на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро, а за есента предлагам най-мащабния списък със санкции от началото на войната“, заяви тя пред изданието.   

„След като бъдат приети, те незабавно ще увеличат общия брой на санкционираните руски организации с една трета. Натискът трябва да продължи да се засилва, докато Москва не прекрати войната си”, допълни тя.  

Калас не предостави повече подробности относно сроковете или подробностите за новия пакет от санкции. 

През юли ЕС одобри най-новия си пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ в Украйна, налагайки ограничения върху банковия сектор и криптовалутните мрежи на страната. 

/ВТ/

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