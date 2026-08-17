МОНЦАМЕ: В Улан Батор се проведе церемонията по издигане на знамената на ООН и Монголия по случай провеждането на COP17

site.btaМОНЦАМЕ: В Улан Батор се проведе церемонията по издигане на знамената на ООН и Монголия по случай провеждането на COP17
В Улан Батор се откри 17-та сесия на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (COP17), предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.
Конференцията започна с церемония по издигане на знамената на ООН и Монголия на мястото на провеждане на събитието.
На церемонията присъстваха монголският премиер Ням-Осорън Учрал, членове на правителството и представители на ООН. На конференцията присъстват над 12 000 представители на правителства, академични среди, изследователски общности и частния сектор от 197 държави. Участниците ще обсъдят въпроси, свързани с опустиняването, деградацията на почвите и засушаването.
През 2021 г. Монголия подаде предложение до ООН за домакинство на COP17 и на следващата година беше взето решение тя да бъде домакин на конференцията.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)
/ВТ/
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