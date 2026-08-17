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Епидемията от ебола в ДР Конго е станала най-смъртоносната в историята на страната

Виктор Турмаков
Епидемията от ебола в ДР Конго е станала най-смъртоносната в историята на страната
Епидемията от ебола в ДР Конго е станала най-смъртоносната в историята на страната
Хора в предпазни средства погребват останките на починал от ебола в източната част на ДР Конго. Снимка: AP Photo/Dieudonne Dirole
Киншаса,  
17.08.2026 04:19
 (БТА)

Епидемията от ебола в Демократична република Конго е довела до смъртта на 2325 души, съобщи снощи правителството на страната, цитирано от Ройтерс. 
Така броят на смъртните случаи надминава този от епидемията от 2018-2020 г. и стана най-високият в историята на страната.

Институтът за обществено здраве на ДР Конго отбеляза в последния си доклад, че потвърдените случаи са се увеличили до 4945, включително 101 нови случая, забелязани през последното денонощие.

Епидемията, 17-та в Конго, вече стана най-голямата в историята на страната по брой случаи - важен етап, достигнат в края на юли.  

Три месеца след официалното ѝ обявяване, епидемията може да се мери единствено с епидемията от ебола в Западна Африка през 2014-2016 г., при която бяха регистрирани 28 616 случая, от които 11 310 смъртни, в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне, според Световната здравна организация.

 Бяха нужни почти пет месеца от обявяването на тази епидемия, за да се достигнат 1000 смъртни случая, докато настоящата епидемия в Конго достигна 2000 смъртни случая за по-малко от три месеца, припомня Ройтерс.  

/ВТ/

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