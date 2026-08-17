Върховният съд на Русия ще разгледа жалбата на партия „Яблоко“ срещу изключването ѝ от парламентарните избори

Върховният съд на Русия ще разгледа жалбата на партия „Яблоко“ срещу решението за отписване от регистрация на федералната ѝ листа с кандидати за изборите за Държавна дума, предаде ТАСС.

Според пресслужбата на съда, заседанието ще започне в 10:00 ч. (местно време - съвпада с българското).

На 10 август Върховният съд уважи административния иск на партия „Родина“ и отписа поради нарушения федералната листа на „Яблоко“ от регистрация за изборите за Държавната дума.

Партия „Родина“ също е подала жалба. Според пресслужбата на партията, мотивите на Върховния съд за решението му не са взели предвид аргументите и доказателствата на партията, представени в първоначалния ѝ иск.

И двете жалби ще бъдат разгледани в едно съдебно заседание.

Ако решението влезе в сила, регистрацията на федералната листа на „Яблоко“ ще бъде отменена и партията няма да може да участва в изборите за Държавната дума във федералния избирателен район. Решението няма да засегне кандидатите на партията, регистрирани в едномандатни избирателни райони.