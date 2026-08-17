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Върховният съд на Русия ще разгледа жалбата на партия „Яблоко“ срещу изключването ѝ от парламентарните избори

Виктор Турмаков
Върховният съд на Русия ще разгледа жалбата на партия „Яблоко“ срещу изключването ѝ от парламентарните избори
Върховният съд на Русия ще разгледа жалбата на партия „Яблоко“ срещу изключването ѝ от парламентарните избори
Председателят на руската партия "Яблоко" Николай Рибаков. Снимка: AP Photo/Pavel Bednyakov
Москва,  
17.08.2026 03:39
 (БТА)

 Върховният съд на Русия ще разгледа жалбата на партия „Яблоко“ срещу решението за отписване от регистрация на федералната ѝ листа с кандидати за изборите за Държавна дума, предаде ТАСС. 

Според пресслужбата на съда, заседанието ще започне в 10:00 ч. (местно време - съвпада с българското).

На 10 август Върховният съд уважи административния иск на партия „Родина“ и отписа поради нарушения федералната листа на „Яблоко“ от регистрация  за изборите за Държавната дума.  

Партия „Родина“ също е подала жалба. Според пресслужбата на партията, мотивите на Върховния съд за решението му не са взели предвид аргументите и доказателствата на партията, представени в първоначалния ѝ иск.  

И двете жалби ще бъдат разгледани в едно съдебно заседание. 

Ако решението влезе в сила, регистрацията на федералната листа на „Яблоко“ ще бъде отменена и партията няма да може да участва в изборите за Държавната дума във федералния избирателен район. Решението няма да засегне кандидатите на партията, регистрирани в едномандатни избирателни райони. 

/ВТ/

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