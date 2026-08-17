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Доналд Тръмп инструктира Пентагона да намали мащаба на съвместните военни учения с Южна Корея

Виктор Турмаков
Доналд Тръмп инструктира Пентагона да намали мащаба на съвместните военни учения с Южна Корея
Доналд Тръмп инструктира Пентагона да намали мащаба на съвместните военни учения с Южна Корея
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон,  
17.08.2026 02:14
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалните мрежи, че е инструктирал Пентагона „значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея“, като същевременно е споменал и отказа на Сеул да участва в действията срещу Иран, предадоха Асошиейтед прес Ройтерс.   

Тръмп заяви в публикация на сайта си “Трут Соушъл”, че макар да е твърде късно да се отменят изцяло ученията, той “не е доволен”, че САЩ преди това са се съгласили да участват. Президентът  също така посочи „много добрите си отношения“ със севернокорейския лидер Ким Чен-ун. 

 „Тези учения са не само скъпи, но и изпращат напълно неуместен и враждебен сигнал към страна, която, докато бях президент, е била незаплашителна и уважителна“, написа той. “Затова, въз основа на факта, че е твърде късно това да се отмени, инструктирах министъра на войната Пийт Хегсет значително да намали съвместните военни учения”, допълни американският президент. 

Тръмп също така посочи позицията на Южна Корея по отношение на американско-израелския конфликт с Иран. 

 „Макар и донякъде несвързано, наскоро попитах президента на Южна Корея дали биха искали да се присъединят към нас в ядреното разоръжаване на Ислямска република Иран“ и те казаха: „Не, благодаря!““, написа Тръмп. 

Годишните съвместни военни учения „Щит на свободата Улчи“ са планирани да се проведат от днес до 27 август. 11-дневните учения с участието на 18 000 южнокорейски войници целяха засилването на готовността срещу севернокорейски заплахи. 

Министерството на външните работи на Северна Корея нарече американско-южнокорейското учение „репетиция за агресия“. 

Тръмп се срещна с изолирания севернокорейски лидер три пъти по време на първия си мандат, за да обсъдят ядрената програма на страната, като последният от тях беше през 2019 г. След завръщането си на поста Тръмп изрази интерес към продължаване на тези дискусии. 

/ВТ/

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