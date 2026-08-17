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Колумбийският президент поиска от Тръмп да отмени митата, за да помогне за възстановяването от земетресението

Виктор Турмаков
Колумбийският президент поиска от Тръмп да отмени митата, за да помогне за възстановяването от земетресението
Колумбийският президент поиска от Тръмп да отмени митата, за да помогне за възстановяването от земетресението
Колумбийският президент Абелардо де ла Есприела. Снимка: AP Photo/Matias Delacroix
Богота,  
17.08.2026 01:29
 (БТА)

Колумбийският президент Абелардо де ла Есприела поиска от своя съюзник, американския президент Доналд Тръмп, да отмени митата, за да помогне на южноамериканската страна да се възстанови след мощното земетресение, което уби най-малко 289 души, предаде Асошиейтед прес.   

Де ла Есприела встъпи в длъжност по-рано този месец, само дни преди земетресението с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер. Той беше подкрепен от Тръмп на оспорваните президентски избори, които бяха решени на балотажа на 21 юни, и се опитва да подчертае връзките си с американския лидер. 

Де ла Есприела написа в “Екс”, че е разговарял с Тръмп и му е благодарил за помощта, изпратена от САЩ в отговор на земетресението. Той добави, че го е „помолил да обмисли временното спиране на високите мита, които засягат колумбийските продукти, за да се осигури облекчение на нашите бизнесмени, които са изправени пред много сложни времена поради последиците от земетресението“.  

Няма незабавен отговор на искането от администрацията на Тръмп . Според Държавния департамент САЩ са предложили общо 26,5 милиона долара помощ за пострадалите от земетресението, включително храна, подслон и медицински консумативи. 

/ВТ/

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