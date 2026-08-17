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Германските социалдемократи призоваха за действия по конституция относно екстремните горещини.

Виктор Турмаков
Германските социалдемократи призоваха за действия по конституция относно екстремните горещини.
Германските социалдемократи призоваха за действия по конституция относно екстремните горещини.
Германският министър на финансите и съпредседател на ГСДП Ларс Клингбайл. Снимка: AP Photo/Ebrahim Noroozi
Берлин,  
17.08.2026 00:46
 (БТА)

Германската социалдемократическа партия (ГСДП) оказва натиск върху своите консервативни коалиционни партньори да засилят мерките за защита на страната от горещи вълни, ниски нива на водата и други последици от изменението на климата, включително чрез промяна на конституцията, предаде ДПА.

Ефективната адаптация към климатичната криза изисква национални усилия, които „определят приоритети, обединяват ресурси, засилват координацията и позволяват бързи действия“, според политически документ, изготвен от ръководените от социалдемократите федерални министерства. 

Министерствата искат правителството да се стреми към конституционна поправка през текущия парламентарен мандат, за да се установят адаптацията към климата и опазването на природата като съвместна отговорност на федералното и провинциалните правителства.

Това би позволило на федералното правителство да осигури дългосрочно финансиране за мерки за адаптация към климата, изпълнявани от провинциите и общините на Германия.

Мерките биха могли да включват създаване на допълнителни зелени площи в градовете, премахване на павираните повърхности, повишаване на устойчивостта на ВиК инфраструктурата към изменението на климата и подобряване на защитата от наводнения.

Съпредседателят на ГСДП и министър на финансите Ларс Клингбайл заяви, че смъртните случаи, свързани с жегата това лято, ниските нива на водата и горските пожари показват необходимостта от политически действия.

 „Това няма нищо общо с лошото време. Това е изменение на климата и нещо трябва да се направи политически по въпроса“, заяви Клингбайл на събитие в западната провинция Рейнланд-Пфалц. „Искаме да защитим природата, хората и работните места“, добави той.

 Министерствата, ръководени от ГСДП, предлагат и национален план за действие срещу жегата, за да се защити общественото здраве. 

/ВТ/

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