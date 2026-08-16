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В АЕЦ „Пакш“ се води свръхчовешка работа, заяви унгарският премиер

Виктор Турмаков
В АЕЦ „Пакш“ се води свръхчовешка работа, заяви унгарският премиер
В АЕЦ „Пакш“ се води свръхчовешка работа, заяви унгарският премиер
Унгарският премиер Петер Мадяр. Снимка: Robert Hegedus/MTI via AP
Будапеща,  
16.08.2026 23:20
 (БТА)

„Свръхчовешка работа“ е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ „Пакш“ в Унгария, за да се поддържат две от турбините ѝ в експлоатация, заяви премиерът Петер Мадяр във „ Фейсбук”, цитиран от МТИ. 

Той заяви, че вторник и сряда ще бъдат критични, тъй като се очаква допълнително понижение на нивото на водата с 14-15 см. 

Мадяр допълни, че в момента Дунав е на 9 сантиметра над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина - сценарий, който може да се избегне само ако скорошното потапяне на баржите наблизо постигне желания резултат. 

"От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата”, заяви премиерът добавяйки, че строителството на дънна преграда напредва с „главоломна скорост“.  

Междувременно бавното потапяне на двете 80-метрови баржи все още е в ход, като се очаква плавателните съдове да достигнат ниво на потъване от 1 метър до неделя вечерта. Изпомпването на вода в корпусите ще се възобнови в утре сутринта. 

В заключение Мадяр изрази благодарност към стотиците експерти, работещи в жегата в „Пакш“. 

/ВТ/

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