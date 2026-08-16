Висш американски военен командир заяви, че посещението му на самолетоносача „Линкълн“ е било впечатляващо и похвали устойчивостта на екипажа

Ръководителят на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър заяви, че посещението му на самолетоносача „Линкълн“ е било „впечатляващо“ и похвали „устойчивостта“ на екипажа на фона на съобщенията за проблеми с психичното здраве и влошаващи се условия на борда на кораба, предаде Ройтерс.

В изявление, публикувано от Централното командване в Екс, адмирал Купър заяви, че макар продължителното пребиваване в морето да е „изключително трудно и предизвикателно“, на борда на „Линкълн“ има най-малък брой случаи, свързани с психичното здраве сред 11-те действащи самолетоносача на военноморските сили на САЩ.

Той също така похвали ръководството на самолетоносача за това, че поставя психичното здраве и устойчивостта на екипажа сред своите приоритети.

„Линкълн“ пристигна в Близкия изток през януари. Самолетоносачът участва в различни мисии, включително в блокадата на иранските пристанища.