Подробно търсене

Висш американски военен командир заяви, че посещението му на самолетоносача „Линкълн“ е било впечатляващо и похвали устойчивостта на екипажа

Габриела Големанска
Висш американски военен командир заяви, че посещението му на самолетоносача „Линкълн“ е било впечатляващо и похвали устойчивостта на екипажа
Висш американски военен командир заяви, че посещението му на самолетоносача „Линкълн“ е било впечатляващо и похвали устойчивостта на екипажа
Снимка: K.C. Alfred/The San Diego Union-Tribune via AP, File
Вашингтон,  
16.08.2026 21:58
 (БТА)

Ръководителят на Централното командване на САЩ адмирал Брад Купър заяви, че посещението му на самолетоносача „Линкълн“ е било „впечатляващо“ и похвали „устойчивостта“ на екипажа на фона на съобщенията за проблеми с психичното здраве и влошаващи се условия на борда на кораба, предаде Ройтерс.

В изявление, публикувано от Централното командване в Екс, адмирал Купър заяви, че макар продължителното пребиваване в морето да е „изключително трудно и предизвикателно“,  на борда на „Линкълн“ има най-малък брой случаи, свързани с психичното здраве сред 11-те действащи самолетоносача на военноморските сили на САЩ.

Той също така похвали ръководството на самолетоносача за това, че поставя психичното здраве и устойчивостта на екипажа сред своите приоритети.

„Линкълн“ пристигна в Близкия изток през януари. Самолетоносачът участва в различни мисии, включително в блокадата на иранските пристанища. 

/ГГ/

Свързани новини

16.08.2026 14:52

Най-висшият военен командир на САЩ в Близкия изток се качи на борда на самолетоносача „Ейбрахам Линкълн“

Адмирал Брад Купър, най-висшият военен командир на САЩ в Близкия Изток, се качи на борда на разположения в Арабско море самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“ в последния ден от 10-дневната си обиколка в региона, предаде Асошиейтед прес, като се позова на изявление на Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:20 на 17.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация