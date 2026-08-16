Най-големият горски пожар, регистриран някога в Северен Рейн-Вестфалия, е поставен под контрол

Най-големият горски пожар, регистриран някога в западната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия, е бил поставен под контрол след продължила няколко дни операция по гасенето му, съобщиха местните власти, предаде ДПА.

Пожарът е обхванал около 300 хектара от гората Хюртгенвалд в планинския район Айфел, съобщи областният управител на Дюрен Ралф Нолтен.

Броят на пожарникарите и останалите аварийни екипи, изпратени в района, вече е значително намален. Въпреки това хеликоптер за разузнаване, оборудван с термовизионна камера, продължава да следи отделни огнища за признаци, че могат отново да се разгорят. Два противопожарни хеликоптера също остават на място.

Според властите в област Дюрен днес вече не е имало видими пламъци. Пожарникарите са изградили и противопожарна просека около целия засегнат район, за да предотвратят по-нататъшното разпространение на огъня.

В разгара на операцията са били мобилизирани до 1800 служители на аварийните служби. Няколкостотин от тях все още са били на терен в днес.

Около 2000 души в района на село Гай, част от Хюртгенвалд, са били принудени да напуснат домовете си през нощта срещу петък, след като пламъците са достигнали на едва 250 метра от къщите. Самото село е било пощадено от огъня, а жителите са получили разрешение да започнат да се връщат по домовете си вчера вечерта. До днес сутринта около две трети от евакуираните вече са се завърнали, съобщиха местните власти.

Германската метеорологична служба прогнозира дъжд за района на Айфел през следващите дни, макар че не се очакват значителни валежи.

Властите продължават да разследват причината за пожара.

Премиерът на Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст и други представители на регионалното правителство са посетили Хюртгенвалд, за да оценят ситуацията.