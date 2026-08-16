Германски правителствен самолет е блокиран на Сейшелите от няколко дни заради технически проблем, съобщи германското министерство на отбраната, предаде ДПА.

От ведомството уточниха, че самолетът е изпълнявал тренировъчен полет и на борда му не е имало представители на правителството.

Машината „Бомбардие глобал 5000“ е извършил непланирано кацане на островната държава в Индийския океан, докато е летял от Египет към френския остров Реюнион, съобщи говорител на министерството.

„В момента се работи за отстраняване на проблема“, заяви говорителят.

На борда е бил само екипажът и всички членове на екипажа са добре, допълни той.

От министерството на отбраната обясниха, че подобни полети са необходими за обучението и повишаването на квалификацията на летателните екипажи. Ученията включват процедури за полети над неконтролирано въздушно пространство, специални подходи за кацане и операции при потенциално сложни климатични условия, включително в близост до екватора и при високи температури.

Министерството на отбраната отговаря за специалното авиозвено на правителството на Германия, което редовно превозва канцлера, федерални министри, председателя на Бундестага и други високопоставени германски представители при вътрешни и международни пътувания.

Самолетът привлече внимание, след като Малте Кауфман, депутат от крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“, публикува негова снимка в Екс. Кауфман, който е на почивка на Сейшелите, първоначално предположи, че присъствието на самолета може да е свързано с необявено посещение на канцлера или член на правителството.