Лула да Силва и Флавио Болсонаро стартираха предизборните си кампании за изборите в Бразилия

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва започна днес кампанията си за преизбиране на президентския пост с проява на легендарен стадион, където през 1979 г. той се е покатерил на маса, за да говори пред 60 000 стачкуващи металурзи, без да разполага с озвучителна система, предаде Ройтерс.

Завръщането на Лула да Силва на стадион „1 май“ в Сао Бернардо ду Кампо – някога процъфтяващ индустриален град в покрайнините на Сао Пауло – отдава почит към работническото движение, което в крайна сметка превърна Лула от работник във фабрика в първия президент на Бразилия с работнически произход.

„Благодаря на работещите мъже и жени на тази страна, които в даден момент повярваха, че човек като тях може да направи повече за тях от някой, който е различен от тях“, заяви Лула пред около 20 000 свои поддръжници, много от които носеха червения цвят, свързван с неговата Партия на трудещите се.

Пет десетилетия по-късно обаче Лула се сблъсква с предизвикателството да привлече на своя страна новото поколение работници в дигиталната икономика и платформите за доставки и услуги, които имат малко общо със синдикатите и заводите, които някога са били гръбнакът на неговата партия.

„В света на труда настъпи значителна промяна“, заяви Лула, след като неговото правителство претърпя загуби на местните избори в големите градове през 2024 г. „Трябва да адаптираме посланието си към свят на труда, който не се ограничава до официалната, регистрирана заетост“, допълни той.

В навечерието на изборите през октомври партията на Лула да Силва се опитва да направи именно това, като подкрепя по-кратка работна седмица и предлага нови гаранции, защитаващ работниците, включително тези в дигиталната сфера - електорат, който се опитва да привлече на своя страна и опонентът на Лула да Силва - Флавио Болсонаро.

Бразилският президент за пореден път заяви, че не желае чужда намеса в изборите в страната, допълва Асошиейтед прес. Негови съюзници обвиниха правителството на САЩ, че се опитва да подпомогне кандидатурата на Флавио Болсонаро чрез мерки като повишаване на митата върху бразилския износ и отнемане на визата на бразилския посланик във Вашингтон.

Говорейки за огромните залежи на редки минерали в Бразилия, Лула заяви: „Никой [от чужбина] няма да добива нашите минерали. Ние ще ги добиваме в полза на бразилския народ.“

На свой ред Флавио Болсонаро, един от синовете на бившия консервативен президент Жаир Болсонаро, организира многохиляден митинг на плажа Копакабана в Рио де Жанейро, предаде Асошиейтед прес.

В речта си Болсонаро обеща да се бори с престъпността и да изкорени от бразилските училища това, което той определи като лява „идеология“. Всеки ученик „има право да мечтае един ден да бъде Илон Мъск“, заяви той.

Преди появата си на плажа Копакабана 45-годишният Болсонаро заяви, че е получил 1800 смъртни заплахи, без да представи доказателства за това. Депутатът отбеляза, че носи бронежилетка.

Баща му - Жаир Болсонаро, беше нападнат с нож от мъж, докато водеше кампания за президент през 2018 г., и получи вътрешен кръвоизлив и наранявания в областта на червата.

Жаир Болсонаро избра сина си да се изправи срещу Лула като кандидат на Либералната партия. Кампанията на по-младия Болсонаро се сблъсква с трудности още от началото, тъй като умерените политически партии се дистанцират от него.

45-годишният депутат, който има физическа прилика с баща си, явно се опитва да изгради собствена политическа идентичност.

„Знам, че приличам на него. Но е трудно да сравняваш сина на Пеле с Пеле“, каза Флавио Болсонаро, имайки предвид трикратния световен шампион по футбол, който почина през 2022 г.

И Лула да Силва, който се стреми към своя четвърти президентски мандат, и Болсонаро се опитаха да привлекат подкрепата на жените избиратели. Според бразилския изборен съд жените съставляват почти 53% от 158-те милиона избиратели с право на глас в страната.

„Мъжете трябва да научат още от детството, че не са по-добри от жените. Трябва да сме равни“, заяви Лула, докато първата дама Розанджела да Силва стоеше до него и кимаше. Тя беше един от основните оратори на събитието в Сао Бернардо ду Кампо, където Лула е прекарал голяма част от живота си.

Лула заяви, че ще представи предизборната си програма в рамките на 10 дни, като предстои да бъдат обявени повече подробности за политиките му в подкрепа на жените, включително инициативи в сферата на образованието и мерки за предотвратяване и наказване на насилието срещу жени.

Болсонаро, заедно с майка си и съпругата си, заяви пред привържениците си, че ще работи за борба с насилието срещу жените.