Пет арабски държави, заедно с Турция, Пакистан и Индонезия, осъдиха отхвърлянето от Израел на плана на Тръмп за Газа

Пет арабски държави, заедно с Турция, Пакистан и Индонезия, осъдиха това, че Израел отхвърля пътната карта за прилагане на плана за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп, предадоха Франс прес и Ройтерс.

В съвместно изявление държавите, сред които Египет, Катар, Йордания, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, заявиха, че отхвърлянето на пътната карта по плана застрашава усилия на Тръмп за прекратяване на войната в Газа.

В общото изявление министрите на външните работи на гореспоменатите страни осъждат отказа на Израел да приеме пътната карта, целяща да продължи прилагането на глобалния план на президента Тръмп, за да се сложи край на конфликта в Газа. Те осъждат и това, че Израел не приема да бъде създадена палестинска държава.

Според страните, парафирали документа, всичко това вреди много на колективните усилия, целящи да се постигне справедлив и траен мир.

Емисари на Тръмп утре отиват за разговори с Бенямин Нетяняху в Израел. Днес те проведоха поредица от срещи в Египет с посредници в преговорите и с представители на "Хамас", посочва Ройтерс.