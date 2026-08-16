Подробно търсене

ОБНОВЕНА Емисари на Тръмп са провели редица срещи в Египет, посветени на плана за мир за Газа

Габриела Големанска
Емисари на Тръмп са провели редица срещи в Египет, посветени на плана за мир за Газа
Емисари на Тръмп са провели редица срещи в Египет, посветени на плана за мир за Газа
Джаред Къшнър. Снимка: AP Photo/Mark Schiefelbein
Кайро,  
16.08.2026 18:39 | ОБНОВЕНА 16.08.2026 20:29
 (БТА)
Етикети

Пратеници на Доналд Тръмп са се срещнали в Египет с египетски, катарски и турски посредници в опит да придвижат напред мирния план на президента на САЩ за ивицата Газа, съобщи дипломатически източник, предаде Ройтерс.  Според Ройтерс тези срещи са били  в Кайро.

Представители на „Хамас“ са присъствали на някои от срещите между посредниците и пратениците на Тръмп, допълва агенцията и посочва, че емисарите на Тръмп са били неговият зет Джаред Къшнър и Николай Младенов от Съвета за мир на Тръмп за Газа, съобщи източникът

Според телевизия „Ал Хадат“ обаче Къшнър е провел срещи днес в град Аламейн. По информация на източници на телевизията Къшнър се е срещнал там с посредниците в непреките преговори между Израел и палестинското движение „Хамас“, със самите представители на движението, както и с високопоставения представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов.

По време на срещата с представители на „Хамас“ Къшнър е подчертал, че движението трябва да се разоръжи напълно, а движението е потвърдило отново ангажимента си в подкрепа на споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Къшнър е настоял и, че „Хамас“ не трябва да има никаква бъдеща роля в управлението на Газа, заявиха източници, цитирани от Франс прес.                

В Аламейн е пристигнала делегация на „Хамас“, водена от новия лидер на движението Халил ал Хая, посочва „Ал Хадат“. По-рано днес лидерът на „Хамас“ Халил ал Хая се е срещнал в Кайро с ръководителя на египетското разузнаване Хасан Рашад, допълва Ройтерс.

Къшнър пък се е срещнал по-рано днес с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, като срещата се е провела в Аламейн и на нея е била потвърдена необходимостта всички страни да зачитат задълженията си, съгласно споразумението за примирие в ивицата Газа”, заяви Мохамед ал Ченауи, говорител на президента на Египет, припомня Франс прес

Високопоставен израелски представител заяви, че Къшнър и Младенов трябва да се срещнат утре с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който на 9 август заяви, че последната пътна карта на Тръмп за мир в Газа е „неприемлива“.

Миналия месец Тръмп обяви, че е постигнат пробив в неговия план за прекратяване на войната, с който и Израел, и „Хамас“ са се съгласили, отбелязва Ройтерс.

„Хамас“ заяви, че е приел плана, за да избегне възобновяване на войната, но добави, че изпълнението на споразумението ще зависи от това дали Израел първо ще изпълни собствените си ангажименти, включително да изтегли силите си и да прекрати атаките.

Примирието от октомври миналата година сложи край на войната в Газа, започнала след нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. То обаче не успя да сложи окончателен край на израелските удари по цели в анклава. От октомври израелски огън е убил повече от 1250 палестинци в Газа. Не е ясно колко от загиналите са били бойци, тъй като „Хамас“ обикновено не разкрива информация за загиналите си бойци. По данни на Израел през същия период бойци в Газа са убили четирима израелски военнослужещи.

/ГГ/

Свързани новини

16.08.2026 19:17

Пет арабски държави, заедно с Турция, Пакистан и Индонезия, осъдиха отхвърлянето от Израел на плана на Тръмп за Газа

Пет арабски държави, заедно с Турция, Пакистан и Индонезия, осъдиха това, че Израел отхвърля пътната карта за прилагане на плана за Газа на президента на САЩ Доналд Тръмп, предадоха Франс прес и Ройтерс. В съвместно изявление държавите, сред които
16.08.2026 17:34

Специалният пратеник на Тръмп Джаред Къшнър разговаря с египетския президент за примирието в ивицата Газа

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп и негов зет - Джаред Къшнър, днес се срещна с египетския президент Абдел Фатах ас Сиси, за да обсъдят прилагането на плана за примирие в ивицата Газа, предаде Франс прес, позовавайки се на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:31 на 16.08.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация