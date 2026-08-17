Бангладеш заяви, че е нужна по-благоприятна обстановка за да може премиерът Тарик Рахман да посети Индия

Външното министерство на Бангладеш заяви, че би искало да се развие по-благоприятна дипломатическа обстановка, преди новоизбраният премиер на страната Тарик Рахман да посети Индия, предаде Ройтерс.

Отношенията между двете съседни страни рязко се влошиха, откакто в разгара на масовите протести, обхванали Бангладеш през 2024 г., министър-председателката Шейх Хасина избяга в Индия.

Индийското външно министерство този месец съобщи, че е отправило покана към Рахман да присъства на срещата на върха на БРИКС, насрочена за 12 и 13 септември в Делхи.

Говорителят на бангладешкото външно министерство Шахидул Карим днес заяви, че консултациите за евентуалната визита на Рахман продължават. „Трябва да бъде създадена подходяща среда за тази визита“, отбеляза Карим. Бангладеш призова Индия да отговори на искането му за екстрадирането на Хасина в рамките на усилията да се изгладят спорните въпроси, добави говорителят на дипломатическото ведомство.

През ноември миналата година Хасина бе осъдена на смърт от специален трибунал в Дака по обвинение в престъпления срещу човечеството, извършени в хода на потушаването на студентските протести.

Тя отхвърли обвиненията като политически мотивирани.

Премиерът Рахман миналата седмица също посочи, че има нужда от изграждането на „благоприятна среда“ за укрепване на двустранните отношения.

Делхи заяви, че проучва искането на Бангладеш и неговата съгласуваност с индийските правни процедури.

На 5 август Хасина заяви пред журналисти, че забраната на нейната партия трябва да бъде отменена и че тя ще се завърне в страната си през декември. Дака определи изказването на Хасина като обида за суверенитета на Бангладеш и добави, че решението да ѝ се позволи да направи такова публично изказване е било „дълбоко болезнено“.